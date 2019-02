Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Huetamo, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se está poniendo de acuerdo con el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, para resolver los problemas del sector educativo en Michoacán. “No quiero pleitos”, advirtió a la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que por casi un mes ha realizado acciones de presión.

En el marco de su visita a Huetamo comprometió que durante su sexenio atenderá las demandas del gremio magisterial, pero le pidió paciencia, con el señalamiento de que no se pueden atender sus exigencias de la noche a la mañana.

“Ya empezamos, ni modo que no reconozcan que ya envié una reforma a la Constitución para que se cancele la mal llamada reforma educativa, ¿o eso fue iniciativa de otras organizaciones y otros dirigentes?, no, fue un decisión nuestra y me estoy poniendo de acuerdo con el gobernador de Michoacán, y no quiero pleitos, nos vamos a poner de acuerdo para dar solución a los problemas de educación en Michoacán”, enfatizó.

Se asumió como un hombre emanado de la oposición: ”Acabo de ver mi expediente en Gobernación de lo que decían de mí hace 40 años que me espiaban porque estaba en la oposición, entonces sé lo que es luchar por causas justas, nada más decirles que no se puede ser rebelde sin causa, nada de intransigencias y que estén esperando que así me van a provocar y que voy a usar la fuerza pública, para que me acusen de represor, de autoritario, no, yo no soy lo mismo, no voy a caer en ninguna provocación”.

Antes de cerrar su participación, prometió regresar a la Tierra Caliente para dar seguimiento a la aplicación de programas emanados de su gobierno, sin dejar de reiterar que no habrá divorcio entre pueblo y gobierno.

