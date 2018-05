Estados Unidos (MiMorelia.com).- El sujeto que irrumpió en la casa de Sandra Bullock en 2014, y que aseguraba ser su esposo, se quitó la vida el pasado miércoles luego de la Policía fuera a buscarlo a su casa por faltar a su cita a la Corte.

Se trata de Joshua James Corbett, quien el 14 de mayo de 2014 fue arrestado después de que la actriz le llamara al 911 completamente aterrada para reportar que un hombre desconocido había entrado por la fuerza en su casa.

Tras esto, Corbett fue detenido y sentenciado a cinco años de libertad condicional, ya que al parecer padece de sus facultades mentales, asimismo, fue obligado a tomar un tratamiento en un instituto de salud mental y se le prohibió tratar de contactar a Bullock por 10 años.

Incluso fue necesaria la intervención del equipo SWAT; sin embargo, después de cinco horas, las autoridades lograron entrar a la casa, y encontraron a James Corbett muerto de un disparo que él mismo se hizo.

After a standoff at a Southern California home, authorities say a man took his own life. It turns out that man, Joshua Corbett, is the convicted stalker of actress Sandra Bullock.

WE-008WE pic.twitter.com/Q5cPxnmjJL

— CNN Newsource (@CNNNewsource) May 3, 2018