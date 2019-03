Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- El actor de telenovelas, Fernando Carrillo, decidió dejar poco, muy poco, a la imaginación y mostró en redes sociales su prominente parte íntima.

Carrillo decidió acompañar la imagen con el siguiente texto: Tu como te despiertas?? Feliz fin de semana. Los amo ! Quiéranse y acéptense y no permitan que NADIE le diga que no pueden. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Así me desperté hoy Viernes. Feliz y bendecido. Y tú? Es Viernes y el cuerpo lo sabe. Pawnnnnnnn!! Semi despierto #happy #blessed #morningglory#gidisgood #home #loveyourself#accepyourself #art #sexybody#motivation

Con la imagen, el actor venezolano de 53 años dejó entrever su parte “semi despierta” bajo un bóxer en color amarillo que no pudo pasar desapercibido.

La imagen llevan más de 28 mil “me gusta” y miles de comentarios en los que es elogiado y admirado.

CA