Estados Unidos (MiMorelia.com).- La famosa caricatura de Los Simpson, anunció que actores blancos dejaran de dar voz a personajes de color como apoyo a la comunidad afroestadounidense y étnica.

La cadena televisiva Fox, anunció a través de un comunicado que la serie que cuenta con más de 30 años consecutivos de transmisión, ya no tendrá actores blancos de doblaje que interpreten a personajes como “Apu Nahasapeemapetilon”, quien es de origen hindú.

Cabe mencionar que, en enero de este año el actor de doblaje Hank Azaria fue acusado de transmitir estereotipos racistas, por lo que el actor anunció que dejará el personaje.

La medida que implementará la cadena Fox, afectará al actor Harry Shearer, quien interpreta al Dr. Hibbert, al Sr. Burns y a Ned Flanders.

“Ha sido un honor interpretar a Cleveland para Family Guy por 20 años. Amo este personaje, pero personas de color (no blancas) deben de interpretar a los personajes de color. Por eso dejaré el papel”, comentó el actor Mike Henry.

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT

— Mike Henry (@mikehenrybro) June 26, 2020