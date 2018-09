Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- A través de las redes sociales, la actriz Karina Gidi publicó un tuit en el que generó controversia en contra del cineasta mexicano, Alfonso Cuarón, quien ganó el León de Oro en el Festival de Venecia por supuesto maltrato.

Luego de que publicara este mensaje, la actriz decidió borrarlo, sin embargo, generó críticas en las redes sociales, entre ellas la cineasta, María José Cuevas, quien respondió a la publicación de Grupo Fórmula.

Si, lo mismo he pensado y me han entrado sentimientos contradictorios. Le quedó muy bonita su película pero no se me antojaría nunca conocerlo.

Por otro lado, el periodista de El País, Luis Beauregard contestó “La obra se llama ‘No hay valor para alzar la voz’”, a lo que tuvo respuesta por parte de Karina:

Creo que te equivocas, Luis. A mí no me corresponde alzar la voz cuando yo no fui agraviada ni testigo de lo que pasó. Lo sé porque me lo han contado gente que conozco y respeto. Me llama la atencion, me preocupa, que los agraviados callen. Yo no puedo hablar por ellos. https://t.co/ojkQL1Sagc

— Karina Gidi (@KarinaGidi) September 9, 2018