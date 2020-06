Ciudad de México (MiMorelia.com).- Debido a la pandemia por coronavirus, muchas personas sufrieron los estragos en el sector laboral de México, la industria del entretenimiento no se quedó atrás, por ello, tras cuatro meses de desempleo, la actriz Diana Golden acudió a recibir una despensa.

Como apoyo a la crisis económica y laboral que se vive en México, la actriz Diana Golden fue captada cuando acudió a recibir el apoyo, por ello, fue cuestionada por los medios que captaron su presencia en el lugar.

Golden refirió no sentir vergüenza ya que necesita el apoyo al no tener ingresos desde hace cuatro meses.

“No, ¿por qué me va a dar pena? Pena robar y que te cachen. Además, es deliciosa la comida, ¿por qué me va a dar pena? Tengo cuatro meses sin trabajar como todos los actores”, comentó la actriz.

La actriz refirió que su último trabajo fue un capítulo del programa “Como dice el dicho”, sin embargo, aún no llega su pago.

“Mi amor, el que me critique que me dé o que me done croquetas al menos. No está mal pedir ayuda (…). De pena murió un burro en Cartagena, entonces ¿por qué voy a sentir pena de tener necesidad?”, dijo la actriz de Televisa Diana Golden.

Por: Redacción/E