Por: Andrea Bocanegra/ @AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Buenavista, Gordiano Zepeda Chávez, informó que su permanencia en el cargo dependerá de los acuerdos que se establezcan con los diferentes niveles de gobierno para garantizar la seguridad del municipio.

A través de su cuenta de Facebook, el alcalde emanado de Morena aclaró que en estos momentos se encuentra fuera de Buenavista, “tocando las puertas necesarias para lograr la paz y tranquilidad de nuestro municipio”.

“Mi persona está fuera de él buscando soluciones, mi mente y corazón con cada uno de mis ciudadanos, desde aquí, estoy con ustedes”, refirió, sin especificar su ubicación.

Al señalar que el rumbo de Buenavista está en manos de las autoridades competentes, manifestó que su decisión de continuar al frente del Ayuntamiento dependerá de acuerdos con los diferentes órdenes de gobierno.

Finalmente, después del asesinato de Salvador Núñez, quien fungía como oficial mayor en el Ayuntamiento, el alcalde pidió “no más muertes, no más impunidad, no más sufrimiento” e hizo un llamado “puntual y severo a las autoridades, no más discursos, acciones es lo que necesitamos”.

A continuación, la publicación íntegra de Gordiano Zepeda en su Facebook:

“Hoy, con profundo dolor y solidaridad con mi querida tierra, estamos tocando las puertas necesarias para lograr la paz y la tranquilidad de nuestro municipio. Mi persona está fuera de él buscando soluciones, mi mente y corazón con cada uno de mis ciudadanos, desde aquí, estoy con ustedes. Dependerá de las autoridades competentes ahora decidir el rumbo de Buenavista, que en realidad es nuestra gente. BUENAVISTA somos todos, luchemos por regresar la paz y la tranquilidad. Mi decisión la haré pública sobre la continuidad al frente del municipio y eso dependerá de los acuerdos con los diferentes órdenes de Gobierno. Amigos, compañeros, y a todos en general, a mi amado Michoacán, cambiar esta triste situación es compromiso y tarea de todos. No estamos solos, Buenavista, su gente somos fuertes, honremos la memoria de nuestros seres queridos que han servido a nuestra gente y han sido asesinados brutalmente. Con fortaleza, fuerza y serenidad caminemos juntos. Mi corazón y mente en la marcha de HOY por la paz en nuestra tierra. NO MÁS MUERTES, NO MÁS IMPUNIDAD, NO MÁS SUFRIMIENTO. BUENAVISTA, estemos de pie. A la vez un llamamiento puntual y severo a las autoridades, no más discursos, acciones es lo que necesitamos”.

