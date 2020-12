Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nuevamente, el líder del grupo mexicano Cartel de Santa “Babo”, fue acusado de ciberacoso en contra de la influencer Mariand Castrejón, conocida como Yuya; usuarios indicaron que el cantante ha llevado su comportamiento a un “nivel de acoso sexual”.

El pasado viernes, la influencer Yuya hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde compartió una fotografía en la que aparece sentada en un sillón, y en dicha publicación escribió: “Voy a hacer que mi vida se sienta suavecita”.

Más tarde, el líder de Cartel de Santa, Babo, escribió en cuenta personal:

Luego de la publicación de Babo, usuarios de Internet se molestaron, pues argumentan que su comportamiento lo está llevando a otro nivel donde ya es ciberacoso sexual disfrazado de parodia.

“Qué miedo con la gente que le causa gracia o le aplauden al Babo cuando acosa a Yuya de manera pública. Lo ha llevado a un nivel que es acoso sexual reflejado como ‘parodia’ en redes sociales. Ese señor necesita realmente educarse, nueva es tarde para madurar”, escribió una usuaria de Internet.

No wey, el Babo no esta siendo romántico ni nada con Yuya, eso es ACOSO no importa que hombre sea, si una mujer dice no quiere nada contigo deja de insitir, NO es NO pic.twitter.com/k25NJZFAjX

— Lilith 🖤 (@NamelessSoulJ) December 26, 2020