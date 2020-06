Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de Twitter se suscitaron “dimes y diretes” entre José Luis Higuera y el comentarista Ignacio Suárez, quien dijo que Higuera se asoció con Gustavo Guzmán para devolver el futbol a Morelia, además de tacharlo de poco transparente y «mentiroso».

Mentira 100% que ganas mintiendo. https://t.co/CK0W7H4QSv — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) June 19, 2020

“Tengo y no me los quito frente al espejo en Instagram. ¿Me pides que crea solo por qué tú me lo dirás?, juraste no estar al frente del proyecto en ESPN y ya te habías reunido varias veces en casa de Enrique Ramírez. Se serio, la gente de Morelia lo necesita. Éxito @JLHB33”, comentó en la red social Ignacio Suaréz.

Por tales aseveraciones, José Luis Higuera respondió que es falso que se haya aliado con Guzmán, quien es calificado como autor intelectual de llevarse la mudanza de Monarcas Morelia a Mazatlán, según Suarez, ahora le hace “el favor” a José Luis Higuera de traer una nueva franquicia a la capital michoacana.

Que apuestas? https://t.co/zKcxhzHA6u — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) June 19, 2020

Sin embargo, también al “Fantasma Suárez” trataron de integrarlo a la discusión donde se le cuestionó a Higuera sobre quién le ayudó a que el nombre del “Atlético Morelia” se liberará; según rumores este será el nombre de la nueva franquicia que llegará a Morelia.

