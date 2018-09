Acusan a jugador de Monarcas Morelia de no reconocer a un hijo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Un jugador de Monarcas Morelia y de la Selección de Perú de futbol ha sido acusado de no reconocer a un hijo.

Según reporta 24 horas, de Panamericana televisión, el jugador Ray Sandoval enfrentará una demanda por filiación extramatrimonial y pensión de alimentos.

De acuerdo a lo que narra la demandante, la voleibolista Karla Moreno, ella y Ray eran pareja desde los 16 años, pero a los tres meses de embarazo el futbolista la dejó.

“Salí embarazada, él se mostró muy alegre, muy feliz, estaba muy emocionado solo hasta un día que su mamá le dijera cosas malas de mí, diciéndole que no era su hijo. Cosas así y nos separamos. Él me dijo que me vaya, que saque mis cosas del departamento”, agregó.

La abogada de la joven dijo que Ray se negó a hacerse la prueba de paternidad en un “laboratorio reconocido” para saber si el bebé de 6 meses es de él o no.

Aquí el video de la declaración:

