Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hoy se estreno el nuevo álbum del cantante Justin Bieber titulado «Justice», el cuál fue acusado de plagio por utilizar el logo de Justice.

Hace unos días, por medio de redes sociales Justin Bieber anunció la portada de su nuevo sencillo.

Inmediatamente de haber revelado la portada de su disco, usuarios y fans lo acusaron de haber plagiado el mismo logo que utilizan Gaspard Augé y Xavier de Rosnay.

Tu uso de la marca es ilegal. No has recibido permiso de Justice para utilizar la marca. Además, el trabajo de Bieber no está afiliado, apoyado o patrocinado por Justice. Este uso de la marca no sólo es ilegal, sino que puede engañar y confundir a los consumidores”.