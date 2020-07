Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Livia Brito y su novio Mariano Martínez son acusados por el paparazzi Ernesto Zepeda de haberlo agredido física y verbalmente este fin se semana en Cancún.

Fue a través del portal OMGTV que el fotógrafo dio su versión de los hechos, en el video se puede apreciar que Zepeda tiene el rostro visiblemente golpeado e hinchado.

Según narró el paparazzi, la joven pareja llegó a atacarlo y a romperle su material de trabajo, “me senté en la playa y comencé a tomarles fotografías, ella se percata que les estoy tomando fotos, guardo mi equipo y llega a gritarme y me da una cachetada, yo me sorprendí y en cuanto me volteó llega su galán y me da un golpe en el pómulo… en ningún momento se detuvieron los dos comenzaron a golpearme», dijo.

Tras los hechos, Zepeda acudió con las autoridades a levantar la denuncia correspondiente por los golpes recibidos y por robo, ya que advierte que la pareja le robó su equipo de trabajo y hasta la cartera.

Un huésped del hotel fue testigo de lo sucedido y también dio su versión para el medio en donde afirmó ver a Livia y a su pareja golpear a Ernesto y robarle sus cosas, además agregó que Mario le quitó su teléfono y le gritó «horrible» a ella, ya que presenció los hechos.

Luego de que se diera a conocer la noticia, la actriz advirtió a través de sus redes sociales que lo dicho por el paparazzi es mentira, ya que ella se encontraba en la CDMX no en Cancún, aunque no es la primera vez que Livia Brito se ve envuelta en un escándalo similar, según informó TV Notas.

Por: Redacción/SJS