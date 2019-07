Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El pasado lunes el medio Pro Publica dio a conocer que en Facebook hay un grupo conformado por agentes de migración en el que se dedican a burlarse de las situaciones que viven migrantes.

La publicación “Inside the Secret Border Patrol Facebook Group Where Agents Joke About Migrant Deaths and Post Sexist Memes” (Dentro del grupo secreto de Facebook de la Patrulla Fronteriza, en el que los agentes bromean sobre las muertes de migrantes y los memes post sexistas) da cuenta de esta acusación y capturas de pantalla tratan de comprobar que así es.

Por ejemplo, uno de los post en el grupo se burla de los migrantes fallecidos en el río Bravo hace unos días, con una imagen y un texto en inglés que dice así: “Ok, voy a preguntar. ¿Alguno de ustedes ha visto ahogados así de limpios? No estoy tratando de ser un idiota, pero NUNCA HE VISTO AHOGADOS ASÍ, podría ser otra fotografía editada. Todos hemos visto a los demócratas y a los partidos liberales hacer cosas muy enfermas”.

El grupo se llama “I´m 10-15” (Yo soy 10-15”), una clave que sirve a la policía fronteriza para referirse a los migrantes que fueron arrestados.

Según la nota, el grupo se creó en el 2016 y sus miembros suman los 9 mil 500.

El medio digital informó que también hay publicaciones en las que se comenta con burlas e indiferencia, incluso gifs, el caso de un guatemalteco de 16 años que murió bajo custodia de los Estados Unidos.

Las publicaciones también fueron en contra de Alexandria Ocasio Cortez y Verónica Escobar, representantes demócratas y que recientemente visitaron un centro de migrantes, a quienes un integrante del grupo propuso que les lanzaran burritos, mientras que otro pidió fotos.

Al respecto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dio a conocer que ya se investiga el caso que involucra supuestamente a varios agentes fronterizos.

Por medio de Twitter, la oficina de aduanas publicó: “En la actualidad, se informó a CBP sobre la perturbadora actividad de las redes sociales organizada en un grupo privado de Facebook que puede incluir a varios empleados de CBP. CBP inmediatamente informó a la Oficina del Inspector General del DHS e inició una investigación”.

