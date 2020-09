Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El polémico actor y conductor Alfredo Adame, habló de la fallecida actriz mexicana Edith González, de quien aseguró que formó parte de una supuesta red de prostitución de Televisa.

González no es la única actriz de la que Alfredo Adame ha hablado, actrices como Diana Golden y Laura Zapata también se han visto envueltas en los escándalos del conductor.

La actriz y conductora de la que más ha hablado es Andrea Legarreta, a quien señaló de ser la amante de ejecutivos de Televisa para asegurar su permanencia en la televisora de San Ángel.

Sin embargo, el conductor ahora habló de la fallecida actriz Edith González quien perdió la vida en junio del 2019 a causa de cáncer. Adame dijo que, aunque no existía como tal un “catálogo” de famosas que ofrecía a celebridades como mujeres de compañía, sí existió una red de tratr5a de personas en la anteriormente mencionada televisora.

Supuestamente Adame, la responsable de la red de trata de personas era una mujer llamada Nancy Rotman, apodada “la Burdelera de Televisa”, dijo que estos detalles los sabía por su entonces esposa, Diana Golden, quien conocía a la directora de la supuesta casa.

“Televisa tenía un Star System, era una casa que había pertenecido a Marga López. La directora era una gringa perversa, malvada y miserable, llamada Nancy Rotman. No era una representante de artistas. Tenía contacto con Televisa”, dijo el conductor, para luego asegurar que vio a Gonzales en dicha casa: “a ese Star System no iban las estrellotas de Televisa. No iba Verónica Castro, no iba Lucía Méndez. Edith González a lo mejor la vi una vez ahí”.

El conductor dijo que muchos de los que trabajan en la televisora de San Ángel saben de estas prácticas, pero lo callan por temor a perder su empleo.

