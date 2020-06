Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los adultos mayores es uno de los sectores más vulnerables en esta epidemia de Covid-19, pues su riesgo a perder la vida ante este virus es aún mayor que cualquier persona, por eso el cuidado hacia ellos es primordial.

Si bien la Jornada Nacional de Sana Distancia ya terminó y podemos visitar más seguido a nuestros seres queridos, aún es necesario seguir con las medidas sanitarias y en medida de lo posible no mantener contacto directo con las personas.

La tecnología proporciona un recurso valioso para lograr este contacto a distancia, pero ¿cómo ayudar a nuestra población mayor durante este período de refugio en el hogar? cuando para muchos ancianos el uso de estas nuevas herramientas para ellos es todo un reto.

Así también a quienes ya navegan por Internet es primordial enseñarles a dominar los sitios que venden estafas relacionadas con Covid-19 que se dirigen a los adultos mayores, ¿cómo podemos ayudarlos a mantenerse a salvo?

Aquí algunos consejos que pueden usar para ayudar a los adultos mayores con problemas tecnológicos al navegar durante la pandbemia.

Háganlo simple: este no es el momento para actualizaciones tecnológicas extensas o descargas complicadas. Si tu ser querido se siente más cómodo con el texto que con el correo electrónico, o viceversa, hagan la mayoría de sus comunicaciones escritas de esa manera.

Si él o ella prefiere hablar por teléfono, acceda.

Si tienen una aplicación o un sitio web favorito, no se esfuercen por adoptar otras plataformas, sino más bien ayúdelos a navegar mejor por las soluciones que se ajusten a su nivel de comodidad.

Usen aplicaciones para conectarse: hay todo tipo de opciones en línea para hablar con familiares y amigos, y algunas son muy fáciles de usar. Zoom, por ejemplo, no requiere una descarga para participar en una videollamada.

Los adultos mayores solo necesitan hacer clic en un enlace y si el moderador establece la configuración de video y audio para cargarse automáticamente, todo aparecerá. FaceTime, Skype y WhatsApp también proporcionan formas fáciles de comunicarse con grupos y son tan fáciles de unirse como aceptar una llamada.

Un tip es ayudarlos a configurar con «Vista de galería» antes de la llamada para que puedan ver a todos y no tengan que resolverlo por sí mismos una vez que comience la llamada.

Pasen un poco de tiempo extra: Si tus padres o amigos mayores tienen problemas con la computadora, probablemente también se sientan desanimados. Encuentra tiempo para escuchar estas preocupaciones y guiarles a través de una solución que se ajuste a sus necesidades.

Dedica 5 minutos adicionales para ayudarlos a configurar una llamada de Zoom antes de que comience la llamada para que no se sientan apurados o desanimados cuando otros se unan. Asegurarse de tener en cuenta el tiempo extra que tomará para ayudarlos a configurar para que todo salga bien y no dejes a todos sintiéndose frustrados.

Si se necesitan cambios o actualizaciones en los dispositivos de hardware, tómate el tiempo para investigar estos pasos y compartir imágenes si es posible (envía imágenes de las instrucciones, preferiblemente con un diagrama que apunte al icono en la pantalla), llama y guíalos por el proceso directamente, practicando la paciencia mientras buscan navegar los matices de esta nueva normalidad.

Enséñales a vigilar las estafas en línea: si bien los mayores han sido durante mucho tiempo objeto de estafas en línea, la frecuencia ha aumentado en los últimos mese durante el susto del Covid-19.

Anima a tus seres queridos a no hacer clic en nada fuera de lo común, sin importar lo que prometan. Y no olvides el teléfono. El fraude telefónico sigue siendo la principal causa de fraude en personas mayores. Recuerda a los ancianos que estén atentos y que no confíen en alguien que no conocen por teléfono.

Examinen todas las ofertas de productos relacionados con Covid-19: al ver informes de noticias frecuentes sobre los efectos del virus en la población de más de 60 años, muchos ancianos están navegando en la web y monitorean Internet con la esperanza de una cura milagrosa.

Debes alentarlos a ignorar las ofertas de cualquier vacuna, cura o tratamiento con Covid-19; recuérdales: los avances médicos no circularán a través de correos electrónicos no solicitados o anuncios en línea; estarán en la parte superior de las noticias.

Ayúdalos a involucrarse más en el comercio electrónico: muchos adultos mayores han evitado el comercio electrónico por dos razones: se sintieron intimidados por él y pudieron recoger fácilmente los productos que necesitaban en las tiendas locales. Ahora que la pandemia ha dificultado la compra en persona, pasar tiempo para enseñar a los adultos mayores en su vida a comprar en línea será de gran beneficio para sus necesidades cotidianas y reducirá su exposición al contacto físico.

Los sitios web de entrega de alimentos son fáciles de navegar, y Amazon puede enviar casi cualquier cosa que necesite en unos días. Los ancianos pueden necesitar algo de ayuda para comenzar y resolver problemas en una transacción ocasional, pero una vez que comiencen, les ayudará a sentirse más capacitados para comprar por su cuenta.

