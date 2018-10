Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este martes, la periodista Adela Micha recibió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el aeropuerto internacional de Durango, previo a una reunión entre el presidente electo y el gobernador José Rosas Aispuro.

“Me quiere mucho, pero no me quiere ni ver. Invíteme un café, pero de veras, sin cámaras. ¿Con quién lo veo?”, le dijo la comunicadora antes de partir, no sin antes pedirle otro beso.

El video se ha hecho viral a través de las redes sociales ya que el conductor televisivo Ricardo Alemán publicó en su cuenta que son “tiempos para el cultivo del tapete” y por eso muchos comunicadores compiten por la medalla al servilismo.

Jaja! Lo que faltaba, @Adela_Micha Le pide un beso a @lopezobrador_ ! Jaja, ver para creer! Tiempos para el cultivo del tapete! Y, claro, entre ellos compiten por la medalla al servilismo! — Ricardo Alemán (@RicardoAlemanMx) 16 de octubre de 2018

A lo que Micha le respondió que mientras ella le desea amor, él le deseó la muerte, en referencia a la imagen que publicó en la campaña presidencial en donde promovía el asesinato del entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

Yo pidiéndole besos y tu deseándole la muerte! Si somos diferentes ! https://t.co/rJ4oxlK1RX — Adela Micha (@Adela_Micha) 16 de octubre de 2018

Pero no solo ella respondió el tuit, sino un usuario que sin ánimos de estar a favor de ninguno de los dos, expresó su opinión a Ricardo Alemán.

¿Tú hablando de servilismo? Cuando fuiste tapete y tu periodismo lo prostituiste. Por favor Alemán, ten dignidad y cállate. Se ve que te duele el éxito de otros mientras te ahogas en la mediocridad. — oscar gonzalez (@ogonzalez77) 16 de octubre de 2018

Con información de Radio Fórmula

