Por: Carlos Alberto Monge Montaño

“Un ámbito inviolable es la honestidad. En la gestión pública significa transparencia y rigor en la austeridad y la conducta. El tema del honor no admite dudas. No hay sitio para ambigüedades”… Fernando de la Rúa (1937 – ¿?) Abogado, político y ex Presidente de Argentina.

El próximo 14 de septiembre termina la Septuagésima Tercera Legislatura local, en medio de una lamentable opacidad, con sus hojas contables llenas de gastos superfluos, y considerada la tercera más cara de todo el país, sólo por debajo de la Ciudad de México y el Estado de México.

En materia de rendición de cuentas, que fue uno de los discursos más insistentes, se van sin pena ni gloria, las sospechas de corrupción y enriquecimiento ilícito de cualquier cantidad de ex funcionarios se queda, tal como esos “diputados” las encontraron.

Algo que podrán presumir es que lograron poner en marcha un Sistema Estatal Anticorrupción, que aún débil en cuanto a participación ciudadana, tampoco ha terminado de entrar en funciones; mientras que fueron incapaces de poner en marcha la Fiscalía que deberá suplir a la actual Procuraduría de Justicia en el estado.

El informe del Instituto Mexicano de Competitividad es contundente. Cada uno de los legisladores locales le cuesta a Michoacán más de 24 millones 600 mil pesos anuales, cuando el promedio nacional es menor a 12 millones de pesos. En el presente ejercicio fiscal se autorizaron más de 980 millones de pesos, cuando en promedio las entidades destinan 453 millones.

Para colmo, destacan entre los congresos más opacos, porque no han logrado transparentar acertadamente información referente a sus cuentas públicas, informes trimestrales y el resto de privilegios de los que gozan, a pesar de ubicarse en una entidad que se encuentra postrada, financieramente hablando.

Pero eso sí, se han gastado unos 7 millones de pesos anuales en galletitas y café, destinaron 24 millones para la manutención de vehículos que consideran inservibles, como lo señaló el propio presidente del Comité de Administración, Roberto Carlos López García. Por cierto, un legislador de los nuevos, de los que llegaron a suplir a los que amarraron otra chamba, José Felipe Campos Vargas, lamentó tanto gasto superficial y que en el caso de los vehículos, teniendo el sartén por el mango, los diputados no hayan superado las trabas legales para venderlos.

En fin, lo bueno es que la mayoría ya se van con toda su demagogia, lo malo es que se quedarán algunos y lo peor, es que otros de esos que pasaron sin pena ni gloria, seguirán viviendo del erario en otra curul o administración municipal.

Así que el reto para la legislatura que viene, con mayoría de diputados emanados de Morena y sus aliados, encontrarán una vara realmente sencilla de superar. Los retos en el Congreso estatal prácticamente son los mismos de hace mucho tiempo y en buena medida, se aparejan con el discurso de su líder y Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Es decir, vamos a ver si cumplen sus promesas de disminuir el presupuesto en un 40 por ciento, de acabar con los privilegios de los legisladores, entre los que destaca, el manejar un presupuesto personal para “apoyar” a quienes se los solicite, acabar con la compra de galletitas, café y comilonas en los mejores restaurantes de Morelia y otras ciudades, con cargo al erario.

Veremos si ahora sí permiten que se audite el recurso que ellos ejercen, recordemos que nunca se ha hecho; veremos si son capaces de provocar la rendición de cuentas y evitar la corrupción. No será sencillo, porque como he señalado, varios diputados de los que arrojan lamentables resultados, se quedan y otros de los que llegan, ya tuvieron su oportunidad, incluso bajo el cobijo de otro partido, y sus legislaturas tampoco fueron transparentes y mucho menos procuraron la rendición de cuentas.

Llega otra oportunidad, ojalá esta vez la aprovechen y no vayamos a lamentar en tres años, que resultó en un cambio… para que todo siguiera igual.

Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.

cmongem@hotmail.com