Administración independiente ha sido excluyente con la comunidad LGBTTT: PRD y MC

Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Contrario a lo que se preveía, por tratarse de una administración que presume “hacer las cosas diferentes”, representantes de la comunidad diversa sexual, afiliados a los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, evidenciaron exclusión y poca apertura de las autoridades locales hacia este sector de la población.

Luis Antonio Cortés Salinas, secretario estatal de diversidad sexual en MC, compartió que antes de asumir el cargo partidista solicitó una reunión directa con el presidente municipal de Morelia (hoy con licencia), Alfonso Martínez Alcázar, con la finalidad de presentarle propuestas para la implementación de programas de inclusión para los habitantes de Morelia, pero no tuvo respuesta positiva.

“Sistemáticamente se me negó, diciendo que no había tiempo”, dijo, al lamentar esa postura de la autoridad en una ciudad capital en la que percibe una aparente apertura pero aún prevalece la discriminación.

“Morelia es una ciudad con doble moral, porque podemos aceptar los bailes de narco-corridos, a las chicas edecanes que están prácticamente desnudas, los lugares de encuentro sexual, donde se comercia incluso con las mujeres, pero no podemos aceptar cosas que tienen que ver con la diversidad sexual, entonces me parece que somos un tanto hipócritas”, declaró.

En el mismo sentido, Víctor Manuel Calderón, comisionado nacional de diversidad sexual del Partido de la Revolución Democrática (PRD) agregó que la gestión de Martínez Alcázar no sólo evitó pronunciarse en fechas alusivas a la diversidad sexual, sino que el año pasado llegó al grado de omitir un permiso que ya se les había otorgado para realizar una marcha alusiva a la defensa de sus derechos.

“Es un candidato que viene del PAN, pero de esta derecha conservadora que no ve bien estos temas, entonces ha sido muy difícil el trabajo, no hay políticas públicas municipales, no se han sumado a la ley de identidad de género para en Morelia todas las oficinas del Registro Civil la pudieran aplicar”, planteó.

Aunque no hay una estadística que dimensiones con certeza el número de población con preferencias distintas a la heterosexual, debido a que hay quienes por temor a la exclusión y discriminación “no han salido del clóset”, como coloquialmente se dice, Víctor Calderón informó que al menos el 14 por ciento de la población en Michoacán se asume dentro de la comunidad LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti e intersexual).