Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras admitir que ha tenido acercamiento con integrantes de la representación parlamentaria que están en franco reclutamiento para incrementar su fuerza, el diputado local José Antonio Salas Valencia dijo que valorará su permanencia al interior de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

“Tengo que tomar acuerdos con mi dirigencia estatal, con mi dirigencia nacional, al interior de la fracción, y, eso será un parteaguas para la toma de decisiones”, declaró, sin entrar ya en descalificaciones contra su coordinador Javier Estrada Cárdenas.

En entrevista colectiva se pronunció orgullo de pertenecer a Acción Nacional “en las buenas, en las malas, en las maduras, en las verdes, en todas he estado. Me siento muy orgulloso de ser el único diputado de mi fracción que ganó ante esta ola arrolladora de Morena, con el voto del PAN… eso es lo que a mí me fortalece como persona, como político, me da fuerza en mi distrito, me da fuerza en mi municipio y al interior del Congreso, de mi partido y de mi fracción”.

Dejó en claro que antes de tomar cualquier decisión, culminará su periodo al frente de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, mismo que concluye el 15 de septiembre.

No hay ruptura en el PAN: Oscar Escobar

Al pronunciarse sobre el tema, el diputado local y dirigente estatal del PAN, Oscar Escobar Ledesma reiteró que no hay ruptura dentro del equipo legislativo ni como militantes del albiazul.

“Cuestiones personales quedan en otro ámbito, pero nosotros estamos trabajando con una agenda muy clara, de unidad, y esa unidad nos da fortaleza, nos da identidad y ciertamente les incomoda a muchas fracciones, porque sí nos ven unidos”, indicó.

Mientras días atrás el coordinador de la bancada del PAN, Javier Estrada, acusaba a su compañero Antonio Salas de generar un “cochupo” con el PRI y Morena para incidir en la designación del próximo auditor superior, este martes Oscar Escobar trató de desagraviarlo públicamente.

“El presidente de la Mesa Directiva, Antonio Salas Valencia, tiene todo el respaldo del presidente estatal del PAN y de toda la bancada, él se ha conducido de acuerdo a como se debe comportar un legislador con su investidura, él le ha dado estabilidad al Congreso del estado y evidentemente eso (el cochupo) yo lo desacredito”, exclamó.

R