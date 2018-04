Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió por primera vez que su abogado personal, Michael Cohen, lo representaba en relación con la actriz porno Stormy Daniels, a la que el letrado trató de silenciar con un pago que ahora está sujeto a una investigación criminal federal.

A través de un programa de televisión, el mandatario declaró que “Michael me presentó, como en el caso de este acuerdo loco con Stormy Daniels, me presentó. No hizo absolutamente nada malo. No había fondos de campaña involucrados en esto”.

Cabe señalar que, Trump no sabía que su abogado había pagado 130 mil dólares a Daniels durante la campaña presidencial en 2016, y que tampoco sabía de dónde sacó su abogado el dinero para evitar que la actriz hablara sobre la relación sexual que supuestamente mantuvo en 2016 con el actual mandatario.

El pago por violar las leyes estadounidenses sobre financiación electoral, al considerarse, tenía como fin preservar una buena imagen de Trump, como candidato, en un momento muy crítico del proceso electoral.

Con información de Milenio.com