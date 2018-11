Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Un adolescente de sólo 15 años de edad fue arrestado por presuntamente haber estrangulado a su propia madre, luego de que ésta le reprendiera por sus malas calificaciones.

El hecho ocurrió en Florida, donde el menor fue detenido luego de que el cadáver de Gail Cleavenger, de 46 años, fuera encontrado enterrado en los terrenos de una iglesia, cerca del domicilio de la víctima, en el condado de Volusia.

Fue gracias a la investigación de las autoridades que se pudo establecer que el responsable del crimen había sido el hijo de la fallecida, quien la asesinó tras haber discutido con ella por sus calificaciones escolares.

It took hours of questioning, solid detective work & coordinated teamwork to obtain the confession of Gregory Ramos in the murder of Gail Cleavenger. These are just a few of the people involved last night, monitoring the Ramos interview while chasing down leads. pic.twitter.com/rFefKDMLDX

— Volusia Co. Sheriff (@VolusiaSheriff) November 3, 2018