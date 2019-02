Morelia, Michoacán (Boletín).- Fuera de toda duda, Adrián López Solís garantiza plenamente los principios rectores de la Fiscalía General del Estado, por lo que augurar escenarios apocalípticos sobre su desempeño sin apenas haber sido designado resulta mezquino y reprobable, coincidieron los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

Los diputados Araceli Saucedo Reyes, Antonio Soto Sánchez, Octavio Ocampo Córdova y Norberto Antonio Martínez Soto resaltaron que para quienes conocen la trayectoria y el trabajo de López Solís, no hay duda alguna de su entrega y profesionalismo, y aquellos que no lo conocen, deben brindarle un voto de confianza en su nueva responsabilidad, no por él, sino por Michoacán y la necesidad de contar con una Fiscalía General fortalecida de origen.

“En el caso de la Fiscalía General, el cristal para mirar el perfil de su titular no puede ser el político, aquí es necesario trascender filias y fobias y asumir de manera plena, esta decisión construida conjuntamente por los Poderes Legislativo y Ejecutivo -como lo mandata la Ley-, para nombrar un perfil idóneo en la titularidad de esta institución autónoma”.

En estos momentos lo que Michoacán precisa de su gente y de sus actores políticos, es cerrar filas para fortalecer el arranque de lo que es una institución fundamental para el estado, y permitir –sin presiones adicionales a las que tiene de naturaleza- que despliegue las acciones para el cumplimiento de las responsabilidades que le mandata la Ley.

Los diputados del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local recordaron que la nueva estructura legal de la Fiscalía General del Estado, no le permite ser una institución distante de la gente, la cual participará activamente en la observancia del cumplimiento de sus responsabilidades y en la generación de planes y propuestas, esto a través del Consejo Consultivo de la Fiscalía, en el que participarán cinco ciudadanos, “sólo cuatro estados de la República cuentan con este esquema de participación ciudadana, uno de ellos Michoacán”.

Finalmente señalaron que una vez que el Congreso del Estado tomó la determinación de nombrar a Adrián López Solís como Fiscal General, se debe mirar hacia adelante y caminar abonando a una Fiscalía fuerte, porque en ello radica el interés general del pueblo de Michoacán.

