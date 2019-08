Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Un sueño hecho realidad, recibir vuelos gratis durante una semana solo por tu apellido, ¿lo malo?, son apellidos extranjeros.

Una aerolínea de Colorado ha decidido premiar a todo aquel que se apellide Green o Greene.

Los vuelos que podrá adquirir quien lleve estos apellidos tendrán un valor de hasta 400 dólares, ello por la semana verde que celebra la aerolinea Frontier Airlines considerada la más ecología de todo Estados Unidos.

We are celebrating our green efforts with the start of Green Week! To kick off, we have a special flight from @DENAirport to @GSPAirport, 7 days of giveaways and if your last name is Green you have the chance to fly for free on 8/13! https://t.co/gQ7h56XdN2 pic.twitter.com/coiZFwDWHX

— Frontier Airlines (@FlyFrontier) August 7, 2019