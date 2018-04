Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).– La reportera de el noticiero Fox Sports ha denunciado públicamente haber sido objeto de manoseo por parte de la afición de Chivas mientras ella realizaba su trabajo.

A través de su cuenta de Twitter, María Fernanda Mora ha externado su enojo luego de ser “manoseada” en repetidas ocasiones mientras ella estaba a cuadro.

Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces.

Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro.

Varias! Gracias por tu opinió no pedida. https://t.co/VUOY9f5C4h

— Maria Fernanda Mora (@marifermora90) 26 de abril de 2018