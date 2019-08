Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal, Raúl Morón Orozco, informó que afinan últimos detalles del preproyecto para reubicar el patio de maniobras del tren, que actualmente se ubica en Morelia, al municipio de Álvaro Obregón, mismo que en el transcurso de este mes será registrado “vía directa” ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En entrevista exclusiva, el mandatario local expuso el avance positivo de la gestión que realizó ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para atender este reclamo de morelianos, que por años han perdido tiempo en su día mientras esperan a que cruce el tren.

Relató que a partir de que López Obrador instruyó a su coordinador de asesores, el ex gobernador michoacano, Lázaro Cárdenas Batel, dar seguimiento al tema, efectuaron distintos recorridos con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y representantes de Kansas City Southern México, a partir de lo cual se ubicó en Álvaro Obregón un lugar pertinente, que “aparentemente” tiene despejado el derecho de vía.

Indicó que una vez determinado el lugar, su administración inició la elaboración del pre proyecto que prácticamente está listo, y en el transcurso de este mes será registrado ante la SHCP, “vía directa” por intervención de la oficina del presidente de México.

El edil morenista pormenorizó que una vez registrado el pre proyecto, se abre la puerta para que Hacienda proceda con la asignación de un monto por 40 millones de pesos, recursos que destinarán a la elaboración del proyecto general del nuevo patio de maniobras en el municipio conurbado.

Una vez concluido, ese proyecto general también será registrado ante Hacienda, para que asigne recursos necesarios para su ejecución, sin dejar de considerar que la empresa trasnacional también tendría una participación financiera.

“Espero que estemos empezando a trabajar el año que entra, a mediados, ya todo el proyecto del patio de maniobras, para concluirlo lo más pronto posible. A lo mejor no lo alcanzamos a ver nosotros, pero no me interesa, lo importante es que esté asentado el proyecto. Una gran noticia para los morelianos, que ya no tengamos que sufrir tanto, como cuando el tren se para a hacer sus maniobras”, planteó.