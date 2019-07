Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Los boletos para la final de la Copa Oro 2019 en donde se disputará en el Soldier Field de Chicago, el próximo 7 de julio, ya están agotados, así lo informó la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol (Concacaf).

Los equipos que disputarán este cotejo saldrán de los dueños de semifinales que jugarán este martes y miércoles en Phoenix, Arizona, y Nashville, Tennesse.

Tickets to the #GoldCup2019 final at @SoldierField are SOLD OUT! 🏟🙌🏻 #ThisIsOurs #EstoEsNuestro https://t.co/LP9Hl69cK1

— Gold Cup 2019 (@GoldCup) July 1, 2019