Estados Unidos (MiMorelia.com).- El cantante británico Morrissey fue atacado mientras daba un concierto en San Diego, California, resulta que un joven subió al escenario y le lanzó un puñetazo en el rostro, por lo que el cantante fue sacado del escenario.

El hecho ocurrió el pasado sábado en el Copley Symphony Hall, el concierto marchaba muy bien y momentos antes de finalizar la presentación algunos fanáticos lograron burlar la seguridad y subieron al escenario, pero ahí fueron interceptados por elementos de seguridad.

Sin embargo hubo uno que llegó hasta el exvocalista de The Smiths y le golpeó la cara, inmediatamente después fue resguardado por guardias pero no fue arrestado.

A través de la página oficial de Facebook de “Moz” se colgó un breve comunicado, en donde el mánager del cantante, Peter Katsis, señaló que nadie trató de herirlo y confirmó que nadie salió lastimado ni arrestado.

“Nadie intentó golpear a M anoche. Los fanáticos de Morrissey no son maliciosos. Los fanáticos simplemente estaban haciendo lo que han estado haciendo durante casi 30 años. Intentando cualquier cosa que pudieran hacer para saltar al escenario y tocarlo, o abrazarlo. El fan en cuestión fue ciertamente más agresivo en llegar a él que la mayoría, así que la seguridad tuvo que hacer su trabajo y someter al fan. Eso es todo lo que era. Al final, nadie resultó herido y nadie fue arrestado “, Peter Katsis.



Por parte del británico no ha habido comentarios y se espera que las fechas que tiene programadas para la Ciudad de México no se cancelen ni se muevan, Moz estará en nuestro país el próximo 22 y 23 de noviembre en el Auditorio Nacional con su más reciente producción Low in High School.

