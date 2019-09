Morelia, Michoacán (Boletín).- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, 50 a 75 litros por metro cuadrado, se esperan para las próximas horas en gran parte de Michoacán, producto de canales de baja presión en el centro y sureste del país.

Lo anterior se desprende de los más recientes pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, el cual, complementa, estas precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Ante este panorama, la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, exhorta a la población en general, tomar las medidas necesarias para evitar en lo posible, afectaciones al patrimonio familiar, pero sobre todo, en la integridad física de las y los michoacanos.

Para tal efecto, es preciso mantenerse informado sobre el desarrollo de los fenómenos hidrometeorológicos y las condiciones climáticas, así como atender en caso de ser necesario, las recomendaciones que en este sentido se han emitido por parte de las autoridades de Protección Civil.

• Prevenir encharcamientos e inundaciones al no tirar basura.

• Mantener limpia la calle y acera frente a las viviendas.

• Evitar dejar arena, grava o cualquier material de construcción sin resguardo en la calle. Puede ser arrastrada hacia las alcantarillas.

• No intentar cruzar corrientes de agua.

• Extremar cuidado con estructuras altas como letreros, postes de luz y árboles. Pueden caer.

• Evitar guarecerse debajo de árboles. Atraen los rayos.

• No manipular artículos de metal durante la tormenta.

• Tener documentos importantes y personales en bolsas plastificadas para evitar su perdida.

• Preparar un botiquín familiar en caso de emergencia.

• Dar mantenimiento constante al sistema de drenaje, coladeras y canaletas para evitar encharcamientos.

• No dejar cables de luz o extensiones en el piso donde pueda entrar en contacto con el agua.

• Durante una fuerte tormenta, evitar salir de casa si no es necesario.

• Desconectar aparatos eléctricos y cerrar tomas de gas si la lluvia se intensifica o comienza a aumentar el nivel de agua al interior de la vivienda.

Asimismo, se recuerda el uso responsable del número telefónico de emergencias 911, para reportar cualquier situación de riesgo, desastre o accidente.