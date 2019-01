Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Yalitza Aparicio ha llegado mucho más lejos de lo que ella llegó a imaginar, ahora forma parte, junto a “El Chivo” Lubezki quien captó la imagen, de la portada de la revista Vanity fair.

Luego de la actuación de la maestra de profesión, Aparicio ha acaparado los reflectores de todo el mundo.

La nominada a los premios Oscar a Mejor Actriz posó para la portada de una de las revista más conocidas a nivel mundial junto a los actores Elizabeth Debicki, Rami Malek, Chadwick Boseman, Saoirse Ronan, Nicholas Hoult, Tessa Thompson, John David Washington, Henry Golding, Regina Rey, Timothée Chalamet, todos nominados a premio Oscar.

En caso de ganar, Yalitza Aparicio se convertiría en la primer mujer mexicana indígena en obtener este premio, actualmente es la segunda actriz de nacionalidad mexicana nominada (la primera fue Salma Hayek).

The 25th Vanity Fair Hollywood Issue is here. V.F. teamed up with three-time Academy Award–winning cinematographer Emmanuel “Chivo” Lubezki to capture, in eloquent motion, the Hollywood of today and tomorrow #VFHollywood https://t.co/pEz6DP8y06 pic.twitter.com/03MpkzHIZ9

— VANITY FAIR (@VanityFair) January 24, 2019