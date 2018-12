Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Luego que pasado 26 de noviembre, la sonda espacial InSight lograra aterrizar en Marte, ha comenzado a revelar pequeños detalles sobre su formación y las causas de los sismos que se registran en el planeta rojo.

Ahora, este viernes, la NASA publicó un video captado por el robot, en el que se escucha el sonido que provocan las vibraciones del viento marciano.

A través de un comunicado, explicaron que fueron dos sensores muy sensibles de la nave que detectaron las vibraciones del viento: el sensor de presión de aire y un sismómetro que se encuentra en la nave.

Con eso se podrá registrar el viento, y en pocas semanas el robot colocará el brazo robótico en la superficie del planeta rojo.

El organismo publicó la muestra de audio, en uno de esos tuvieron que agregar una segunda versión para elevar dos octavas para más perceptible para el oído humano, sobre todo cuando se escucha en los altavoces de una computadora.

#Mars, I hear you and I’m feeling the good vibrations left in the wake of your Martian winds. Take a listen to the #SoundsOfMars I’ve picked up. 🔊

More on https://t.co/auhFdfiUMg pic.twitter.com/shVmYbfHRs

— NASA InSight (@NASAInSight) December 7, 2018