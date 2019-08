Esta semana Facebook ha anunciado y presumido que, por fin, se desarrolló y pondrá a prueba una nueva herramienta que permitirá que los usuarios tengan el control de sus datos personales generados fuera de la red social, lo cual resulta ridículo, no por el hecho de que los usuarios controlen su información personal, sino porque me queda claro que no se está entendiendo quién es el titular de esa información.

La oferta de Facebook presume la devolución del control de datos personales, que nunca debió tener. La legislación es muy clara y no tiene que interpretarse: los datos personales son propiedad de cada uno de nosotros y, por tanto, lo que hagamos o no con ellos es responsabilidad personal. A eso se le llama tener el control de nuestra información, que se materializa en las decisiones que a diario se toman para discernir a quién sí y a quién no le comunicamos qué edad tenemos o dónde vivimos, sólo como ejemplo.

Pero es tan grande y redituable este negocio que, por supuesto, es necesario ir haciendo ajustes para dar respuesta a las demandas presentadas. Esto, derivado de que la semana pasada se revelara que Facebook transcribió escuchas de extractos sonoros de las conversaciones de usuarios de la red.

Así que, para poner un parche más a esta gran red social y una vez que el formato que se pondrá a prueba en Irlanda, España y Corea del Sur demuestre la factibilidad de la herramienta, el usuario podrá decidir si los datos de aplicaciones y páginas web que consulta, y que después obtiene Facebook –de conformidad con el aviso de privacidad–, pueden o no vincularse a la red social; es decir, autorizar o no, usar dicha información para que Facebook te proponga publicidad relacionada con tus gustos, aficiones, etcétera.

Stephanie Max, una de las responsables de productos de Facebook, quien ofreció una rueda de prensa en línea, manifestó su preocupación por aportar más transparencia y control a los usuarios; sin embargo, considero que para lograr ese objetivo la primera acción a ejercitar sería brindar claridad y certeza a sus usuarios sobre el uso que a los datos personales se les da; conocer los riesgos que a la persona pueden causar y, tras ello, poner a reconsideración de los ya usuarios permanecer o no en la red social.