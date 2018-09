View this post on Instagram

Desliza ➡️ ¡Que energía más increíble en el evento de ayer! ¡Valió la pena el viaje para los que vinieron desde Brazil, Mexico, Argentina, Ecuador, Colombia, Francia, Las Vegas, Texas, Arkansas, Massachusetts, Florida, California y Pennsylvania para apapacharnos, bailar y reír juntos! 🎶 ¡Gracias #TribuT por TANTOOOO! ¡Me alegran mi vida siempre! Y gracias a todas las personas que fueron a apoyar el lanzamiento de mis pestañas y productos para cejas en @ultabeauty. 💋😍💃🏼🎉🎶 @eylureofficial #EylureXThalia It was amazing to see you all! Thank you for coming from far away to celebrate the launch of my nee project with me!!!!! #ulta #eylure