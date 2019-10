Estados Unidos (MiMorelia.com).- Facebook e Instagram están teniendo problemas para cargar esta mañana y usuarios en otras redes sociales están compartiendo su mala experiencia.

Para algunos usuarios les es imposible entrar a sus perfiles y cargar el home, mientras que otros solamente reportan que está tardando en cargar.

Me turning my WiFi on and off then realizing its instagrams fault #instagramdown pic.twitter.com/aCbN6TiFJg

— bearafce fact (@bearfacefact) October 30, 2019