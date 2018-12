Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Tras el éxito de Roma, Yalitza Aparicio sigue impactando cada que se presenta a un evento a los presentes, por lo que este martes no fue la excepción.

Another fun one from tonight’s @TheAcademy event: ROMA breakout @YalitzaAparicio meets the legendary @Diane_Keaton! pic.twitter.com/skBxACtOgn

— Scott Feinberg (@ScottFeinberg) December 5, 2018