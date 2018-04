¡Al fin! El último episodio de “Sense 8” tiene fecha de estreno

Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este martes, a través de las redes sociales se dio a conocer la fecha en que se estrenará el último episodio de la serie “Sense 8”.

En Twitter, Netflix dio a conocer que será el próximo 8 de junio cuando concluya la serie creada por las hermanas Wachowski.

The @sense8 finale arrives June 8! Tell your cluster. pic.twitter.com/FlDwnKzOYW

— Netflix US (@netflix) April 24, 2018