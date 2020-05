Ciudad de México (Rasainmforma.com).- Una vez que la gente se reincorpore a la nueva normalidad, los niños deberán mantenerse alejados tanto de personas con padecimientos crónico-degenerativos como de los ancianos, señala Guadalupe Miranda Novales, profesora de Infectología en la Facultad de Medicina de la UNAM.

Los niños contagiados de Covid-19 presentan una versión “atenuada” de esta enfermedad e incluso pueden llegar a no desarrollar síntomas pero sí transmitirla al grupo vulnerable, como son los adultos mayores.

“En algún punto volveremos a nuestra cotidianidad y perderemos el control brindado por las cuarentenas, por lo que diabéticos, hipertensos, asmáticos o gente con un sistema inmune comprometido, afecciones respiratorias crónicas o de la tercera edad no podrán estar a cargo de un niño. Desafortunadamente, esto incluye a los abuelitos”.

Esto circunstancia podría representar un cambio radical en las dinámicas familiares; la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social de 2017, en México los niños de cero a seis años no cuidados por su padres —sea por trabajo u otras razones— suelen ser encargados (en el 65.5 por ciento de las ocasiones) a sus abuelas.

El pasado 10 de abril los CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de EU advertían que, como los pacientes pediátricos presentan síntomas muy atenuados o incluso ninguno, los niños podrían tener un papel importante en la diseminación del virus y, además, propagarlo silenciosamente; justo una semana después The New England Journal of Medicine publicaba el editorial Transmisión asintomática, el talón de Aquiles de las estrategias actuales para controlar la Covid-19, donde abundaba al respecto.

Sobre este punto la doctora Miranda señala: “Los primeros estudios señalan que hasta un 25 por ciento de los niños serían asintomáticos, lo cual en sí dificulta la detección, y a esto se suma el que, en caso de presentarse la enfermedad en los menores, ésta puede pasar inadvertida. Quizá los padres vean a su hijo toser un poco o con flujo nasal por tres días y de pronto no, y por lo mismo piensen que todo fue un resfriado ligero, cuando en realidad podría tratarse de SARS-CoV-2 y el pequeño estaría diseminando el virus hasta por 20 días”.

La especialista señaló que esto sería de manera temporal, al menos hasta que haya más certeza de una vacuna contra el virus.

Por: Ariana Castellanos/E