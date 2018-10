Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de que se rumoreara en Internet que “Los Simpson” prescindiría de uno de sus personajes más icónicos debido a la polémica que se desató por presunto racismo, Al jean, productor de la serie, desmintió tajantemente esta noticia.

El encargado del Kwik-E-Mart en la serie, Apu Nahasapeemapetilon, generó polémica en trono al programa luego de que en el 2017 saliera al aire el documental “The Problem with Apu”, del comediante Hari Kondabolu, el cual acusaba al personaje de ser un estereotipo racial de las personas hindúes.

Pero las especulaciones sobre la supuesta desaparición de Apu del show surgieron de que Adi Shankar –a quien varios medios señalaron como productor de la serie- difundiera dicha noticia.

Sin embargo, al ver esto Al jean, quien desde hace años figura como productor de “Los Simpson” en los créditos del programa, negó rotundamente que piensen prescindir del personaje, y además recalcó que, aunque Adi Shankar sí es productor televisivo, éste no tiene ninguna participación el el programa de la familia amarilla.

Adi Shankar is not a producer on the Simpsons. I wish him the very best but he does not speak for our show.

— Al Jean (@AlJean) October 28, 2018