Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de las redadas efectuadas en diversas plantas procesadoras de alimentos en Mississippi, Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que liberó a 300 detenidos por «razones humanitarias».

A través de un comunicado, el Departamento informó que al menos la mitad de los detenidos fueron liberados por «razones humanitarias». Explicó que la decisión se tomó luego de preguntarles a los migrantes si tenían hijos y tenían que ir por ellos a la escuela.

All the unlawfully present foreign nationals arrested Wednesday were interviewed by ICE staff to record any potential mitigating humanitarian situations to include adults who may have children at home or school. (1/3)

— ICE (@ICEgov) August 8, 2019