Al menos una obra en cada comunidad de Morelia, la apuesta de Fausto Vallejo Figueroa

Acciones de gobierno no serán a capricho, serán las que pidan la ciudanía

Morelia, Michoacán (Boletín).- Fausto Vallejo Figueroa, candidato a la Presidencia Municipal de Morelia por el Partido Encuentro Social (PES), cerró su gira por la zona rural en Iratzio y El Correo, localidades pertenecientes a la tenencia de Capula, donde reafirmó el compromiso de realizar, por lo menos, una obra de impacto social en cada una de las 165 comunidades de la capital michoacana.

Este miércoles por la noche, el cuatro veces alcalde regresó a visitar a los habitantes de dichas localidades que siempre le han dado su apoyo, para informarles que regresará al frente del Ayuntamiento para trabajar por la dignidad de las colonias populares y el medio rural, a los que les destinará el 70 por ciento del presupuesto municipal de obra y servicios públicos.

“Vine por respeto y estimación. Estas son las últimas comunidades que visito y a donde volveré como alcalde para trabajar en lo que ustedes me digan, porque en mi administración las obras no serán a capricho, sino las que me pidan los morelianos”, expresó el abanderado del PES a los habitantes de esta zona del municipio.

De igual forma, anunció que una vez al frente de la comuna moreliana creará la Secretaría de Desarrollo Rural Integral, donde los campesinos podrán hacer sus trámites para acceder a apoyos gubernamentales.

Como en otros puntos de esta demarcación recorridos durante los días de campaña, la exigencia de los habitantes fue la dotación de servicios públicos esenciales como agua potable, seguridad y apoyos sociales.

Sin embargo, el candidato del PES destacó que no sólo se trata de obras sino de apoyos sociales a las personas que más lo necesitan, como son las madres solteras, las personas de la tercera edad o con alguna discapacidad, por quienes trabajará de manera decidida.

ZM