¡Al ruedo!, jóvenes debutarán en “Novillada de triunfadores”

Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plaza Monumental de Morelia será el escenario del debut de seis jóvenes toreros en la Novillada de Triunfadores, el próximo sábado 22 de septiembre a partir de las 16:00 horas y en la que participarán los ganadores de un serial de vacadas que se realizaron durante el mes de agosto

El cartel estará conformado por los triunfadores de las vacadas: Daniel Prieto, Eduardo Neyra y César Arévalo; lo complementan: Ramón Jiménez, Diego Garmendia y Ramos Morales “Espartaco”; promesas del toreo que promedian una edad de 16 y 18 años; pero que se verán las caras con seis toros de “Real Valladolid”, sin picadores.

En conferencia de prensa realizada a unos días del evento; los jóvenes novilleros coincidieron en que es una emoción especial de orgullo el poder vestirse de luces y torear por primera vez en un emblemático inmueble de la fiesta brava, como lo es la Monumental de Morelia; por lo que invitaron a los aficionados a acudir a este evento, que tendrá un costo de 100 pesos general.

“Yo me siento muy contento y feliz, porque desde muy chico yo he soñado con debutar como novillero, más en una plaza tan bonita como la Monumental de Morelia; me he preparado bastante, he ido varias veces al campo y espero dar lo mejor”, compartió el joven Daniel Prieto, originario de Aguascalientes y ganador de la primera vacada.

A su vez, el representante de Casa Toreros, Saulo Flores, destacó que la intención de esta “novillada de triunfadores” es poder impulsar a los nuevos talentos dentro de la tauromaquia, por lo que además de los tres ganadores de cada vacada, se escogió a otros tres jóvenes toreros que tuvieron una buena actuación.

“Lo que intentamos es sacar nuevos toreros, pero también crear nueva afición”, resaltó.

En el cartel de la novillada también se tendrá un “mano a mano de niños toreros”, entre Alicho Pérez y Luis Cinciri de Morelia, con Santiago Martínez y Santiago López, provenientes de Guadalajara.

R