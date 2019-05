Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Los cines estadounidenses tienen un nuevo favorito y se trata de “Aladdin” y es que en su primer fin de semana en la pantalla grande logró recaudar más de 80 millones de dólares.

A decir de un estimado realizado por Walt Disney Co., la nueva versión de la película ha logrado recaudar cerca de 86,1 millones de dólares en solo un fin de semana.

La película protagonizada por Will Smith como El Genio, Mena Massoud, Aladino; Naomi Scott, Jazmín y Marwan Kenzari como Jafar podría superar este próximo lunes la marca de los 100 millones de dólares en su primer fin de semana.

La versión original animada de Aladdin, fue realizada en 1992 y ocupa el puesto No. 31ª de las películas animadas de Disney y la cuarta producida durante la era de la película de Disney conocida como el Disney Renaissance . F.

Disney’s #Aladdin is the #1 Movie in the World.

See the film now playing in theaters. Get tickets: https://t.co/ltKfjPbMyJ pic.twitter.com/kX5UW9ZSXr

— Disney’s Aladdin (@disneyaladdin) May 26, 2019