Alaska (MiMorelia.com).- El pasado jueves fue el último día que los habitantes de Alaska vieron una puesta de Sol durante el 2019, ello debido a que el fenómeno natural conocido como “noche polar astronómica” los mantendrá en la oscuridad hasta el próximo 2020.

Serán poco más de dos meses que además de no ver la luz del día, la ciudad de Utqiagvik (Barrow), en Alaska registre temperaturas que podrían llegar hasta los 18 grados bajo cero.

Otra de las ciudades que también quedan en penumbras es Rovaniemi (Laponia, Finlandia), zona en la que surgió la historia del Papá Noel.

Aquí algunas imágenes compartidas en redes sociales:

Here it is! 🌞 The last sunset of the DECADE!!

This is Utqiaġvik (Barrow), Alaska on Monday, November 18th at 1:50 p.m.

The sun will rise again January 23rd, 2020.#shareyourweather @CBCSask

Photo from: U.S. Federal Aviation Administration pic.twitter.com/E83ynT6N0X

— Fiona Odlum (@FionaOdlum) November 20, 2019