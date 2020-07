Alaska (Rasainforma.com).- Este miércoles se registró un sismo de magnitud 7.8 en la península de Alaska, en un inicio provocó alerta de tsunami, pero fue cancelada horas más tarde.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que el movimiento telúrico ocurrió a 800 kilómetros (km) al suroeste de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska y a 96 km del pueblo de Perryville.

Las autoridades emitieron la alerta a través de sirenas de emergencia y pidieron a los ciudadanos que se refugiaran en lugares altos.

Tras la evaluación de la situación, el sargento de policía de Kodiak, Mike Sorter, dijo a The Associated Press «No hay informes de ningún daño. No se reportaron heridos. Todo es normal».

Al paso de algunas horas la alerta de tsunami fue cancelada.

En redes sociales se difundieron videos del sonido de las sirenas.

The #homer spit is being evacuated. There’s been a massive #earthquake to the south and the tsunami sirens are blaring. Cars are streaming up Skyline, one after the other outside my window. #Alaska pic.twitter.com/KOQFcabnhH

— Kelsey Frazier (@_drfreeze) July 22, 2020