Yucatán (MiMorelia.com).- En redes sociales se hizo viral la imagen de un joven albañil que tras titularse como enfermero celebró su logro con sus excompañeros de obra.

A través de Facebook, Manuel Chimas dijo sentirse orgulloso por trabajar duro para tener una profesión.

“Este secre ya es licenciado en enfermería. No me olvido de donde salí y mucho menos me olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos”, dijo el ahora enfermero.

El joven es originario de Oxkutzcab, Yucatán y estudió en el Centro Educativo Rodríguez Tamayo (CERT), sin embargo, antes de lograr concretarse como enfermero tuvo que luchar por conseguirlo, es así como fue albañil para poder pagar sus estudios, motivado por estudiar y tener una carrera profesional el joven no abandonó sus sueños de terminar la carrera de Enfermería.

Sin olvidar de que con trabajo duro salió el recurso para tener una carrera profesional, regresó a festejar su hazaña con sus compañeros de obra.

Por su logro y humildad, cientos de personas lo felicitaron y catalogaron como ejemplo de motivación, por ello, usuarios de Intenet le dejaron mensajes en la red social de Facebook aplaudiendo su logro.

“Tan humilde como siempre, me da gusto y me llena de orgullo conocerte, pero sobretodo ver qué has logrado lo que anhelabas. Éxito en todo lo que venga”.

“Eso es todo Manuel Chimas, nunca hay que perder los pies de la tierra, te deseo lo mejor de lo mejor, a seguir echándole ganas que tú puedes, Dios te bendiga hoy y siempre, enhorabuena, felicidades”.

“Felicidades, te lo mereces dios te bendiga ahora y siempre vamos pa´lante”.

