Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a la reunión que sostuvieron los presidentes municipales de todos los partidos políticos con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, será hasta este jueves cuando obtengan una respuesta sobre la posibilidad de aumento de los recursos económicos en seguridad e infraestructura, de lo contrario se prepara un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así lo dio a conocer el edil de Uruapan del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manríquez González, quien desmintió la versión que se difundió este martes por parte del coordinador de los ediles de Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar en torno a que ya se habían aprobado alrededor de 42 mil millones de pesos para los Ayuntamientos, pues aún están las negociaciones con los legisladores federales.

En rueda de prensa en la sede del Comité Ejecutivo Estatal del Sol Azteca, el presidente municipal y vocero del movimiento en Michoacán, externó que continúan en la lucha para que el gobierno de la República no recorte recursos económicos a los Ayuntamientos, por tanto el plantón en la Ciudad de México permanecerá hasta que sus demandas estén satisfechas, por ejemplo, la aprobación de una Convención Hacendaria con al finalidad de que se estudie de manera integral la fórmula de distribución de los recursos federales, pues el 80 por ciento se lo queda federación, el 16 por ciento el Estado y el 4 por ciento los municipios.

También, expresó que solicitaron a los legisladores federales una revisión de adeudos con instancias federales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pero también, la revisión detallada del Fondo de Apoyo Migrante, el Fondo Minero y para Pueblos Mágicos, pues todos éstos están siendo desaparecidos.

Manríquez González, informó que en la reunión de este martes con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, los presidentes municipales abordaron que no se recorten recursos económico del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG), ya que se proyecta una reducción de mil millones de pesos.

Recordó que en 2018 en este Fondo tuvo un presupuesto de cinco mil millones de pesos, en 2019 se redujo a cuatro mil y en 2020 sería mucho menor de sólo tres mil millones de pesos, por ellos insistieron a los diputados que pongan atención en un tema primordial para los municipios

«También planteamos la necesidad de que se fortalezcan las policías, porque la mayoría de los municipios tienen problemas en esta materia», añadió.

Sobre el particular, el edil de Uruapan, anticipó que si no hay un aumento en los recursos económicos del Presupuesto 2020 para todos los municipios de cualquier partido político, entonces presentarán un amparo indirecto ante la SCJN, pero también explotarán otras rutas jurídicas con la finalidad de que el próximo año no se vean afectados.

El edil perredista, criticó que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador destinará 90 millones de dólares para el desarrollo en Centroamérica a fin de generar 20 mil empleos en estos países, mientras, que en los municipios hay muchas complicaciones en materia económica, de infraestructura y de seguridad.

En una breve intervención, el dirigente estatal de PRD, Juan Bernardo Corona Martínez, consideró que no hay duda de que los alcaldes perredistas hacen lo correcto para que puedan alcanzar mayores recursos en el próximo año.

Por: Guadalupe Martínez/CA