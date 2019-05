Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Siete presidentes municipales pertenecientes al distrito 02 de Puruándiro exigieron públicamente la destitución de María del Carmen Pille Calderón, coordinadora de programas sociales federales en esa región del estado, con el señalamiento de que les da un uso político-partidista.

Para plantear el asunto, solicitan una audiencia con Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, al igual que con el titular de la Secretaría del Bienestar, Roberto Pantoja Arzola, con el amago de que si no son atendidos recurrirán directamente ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y, presentarían las denuncias que correspondan por la presunta mala aplicación de recursos públicos.

A la conferencia de prensa convocada esta mañana en un restaurante ubicado en esta ciudad capital asistieron los presidentes municipales de Copándaro, Cuitzeo, Panindícuaro, Angamacutiro, Santa Ana Maya, Charo y Álvaro Obregón.

Cuestionan que los apoyos derivados de programas federales se entreguen en salones privados, pese a la política de austeridad que abandera el Gobierno de la República, o bien en espacios públicos que no cuentan con medidas de seguridad, e incluso en oficinas de Morena.

Adán Sánchez López, alcalde de Álvaro Obregón, acusó a la coordinadora Carmen Pille de un comportamiento prepotente: “ha estado haciendo su santa voluntad en todos y cada uno de estos municipios, politizando los programas federales, que sabemos que el presidente de la República ha dispuesto para toda la sociedad en general”.

Evidenció que a través de los apoyos federales supuestamente se está “candidateando” a Fernando Sánchez Juárez, ex candidato por el Partido Encuentro Social. “Él es el principal personaje que está entregando estos recursos para hacer campaña política desde ahorita”, acusó.

Mirna Violeta Acosta Tena, presidenta municipal de Copándaro, demandó también la remoción de la funcionaria federal, y, que los programas sean operados de manera “institucional”.

Afirmó que en su localidad, no se toma en cuenta la figura del presidente municipal, “están haciendo todo independiente y candidateando a ciertos personajes que ni siquiera eran de Morena, sino del PT a Juana Orozco”.

Fernando Alvarado Rangel, edil de Cuitzeo, calificó de esta manera a Pille Calderón: “pisotea la autoridad municipal, menosprecia, es soberbia y prepotente valiéndose de sus cargos. Pedimos respeto al municipio y a la investidura del presidente municipal y una solución inmediata antes de que las cosas se salgan de control, ya que no estamos de acuerdo en esas prácticas… de no ser así, nos deslindamos de los problemas que se puedan avecinar”.

El mandatario de Panindícuaro, Héctor Johnny Ayala Miranda, exigió que se respete la postura de López Obrador en cuanto a que sean separadas las acciones de gobierno de las actividades partidistas.

“Nuestro presidente no ha abierto la afiliación de militantes a Morena precisamente para tratar de evitar este tipo de conflictos; debemos de entender que las cosas deben de ser así”, subrayó.

Eduardo López Tapia, suplente del diputado local, Baltazar Gaona García, mostró un documento que pretenden llevar a Palacio Nacional para informar al titular del Ejecutivo federal sobre la situación ya expuesta, con la intención que sea resuelta antes de que se deriven denuncias formales.

Ramón Hernández Yépez, presidente municipal de Charo, respaldó lo que expusieron sus homólogos, sin dejar de hacer hincapié en que la entrega de apoyos a los adultos mayores se efectúa prácticamente en la vía pública, sin las debidas medidas de seguridad.

Maribel Juárez Blanquet, alcaldesa de Angamacutiro, acusó a Carmen Pille de falta de institucionalidad: “está poniendo de por medio su partido y a nosotros como gobierno municipal no nos ha tomado en cuenta para nada, a estas alturas puedo decir que no tengo siquiera el gusto de conocerla, no ha querido tener una buena coordinación con mi municipio”.

Finalmente, Juan Audiel Calderón Mendoza, edil de Santa Ana Maya, invitó a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto, y fluya mejor tanto la comunicación como la coordinación entre el municipio y la federación, “porque está en juego, más que nada, la seguridad y la integridad de nuestros ciudadanos”.

CA