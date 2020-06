Estados Unidos (MiMorelia.com).- La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, rebautizó una calle frente a la Casa Blanca como “Black Lives Matter Plaza”.

Bowser, quien ha estado en desacuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump, respecto a la respuesta militarista tras las protestas por la muerte de George Floyd a manos de policías, hizo pintar con enormes letras amarillas sobre la calle “Black Lives Matter” como recriminación al gobierno de Trump.

“Estamos aquí como estadounidenses pacíficos en las calles de Estados Unidos para manifestar que podemos concentrarnos de forma pacífica, que podemos quejarnos ante nuestro gobierno, que exigimos un cambio”, refirió la alcaldesa.

“…I’m happy to live in this period is that we have been forced to a point where we’re going to have to grapple with the problems that men have been trying to grapple with through history, but the demand didn’t force them to do it.” Dr Martin Luther King Jr #BlackLivesMatter pic.twitter.com/SNccbPXonQ

— Muriel Bowser #StayHomeDC (@MurielBowser) June 5, 2020