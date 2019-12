Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Norberto Antonio Martínez Soto, estimó que el Ejecutivo estatal podría prolongar hasta el día 26 de este mes la entrega del alcance presupuestal relativa al ejercicio fiscal 2020.

Confió en que la nueva propuesta ya no contemple la creación de nuevos impuestos ecológicos y por servicios profesionales (cedulares), respecto a los cuales ya adelantaron representantes de la iniciativa privada que van a ampararse.

En entrevista, el legislador de extracción perredista explicó que la administración estatal no ha presentado el alcance presupuestal debido a que el gobierno federal no ha presentado los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y, no se ha firmado un acuerdo relativo a la federalización de la nómina del magisterio con plaza estatal.

«Eso detiene el alcance, porque hay que reasignar el monto que significa el convenio, más de 4 mil 600 millones de pesos… creo que se van a ir hasta el 26», expuso, con la acotación de que los legisladores deben mostrar solidaridad ante presión que tiene el Ejecutivo estatal por la falta de esos anexos por recursos federales.

Confía se eliminen nuevos impuestos ecológicos y cedulares

Tony Martínez admitió que no está a favor de al menos cuatro de los nuevos impuestos ecológicos y dos cedulares contemplados en la propuesta económica inicial del gobierno estatal, pues está consciente de que impactarían a la industria de la construcción.

«Apelo a que el Ejecutivo sea sensible, el horno no está para bollos, habría que retirar propuestas agresivas, me parece que no todos los impuestos son buenos en este momento», enfatizó.

