Ciudad de México (Rasainforma.com).- La cantante Alejandra Guzmán decidió compartir una imagen en la que posa semidesnuda, hecho que le generó un puñado de críticas.

A través de su cuenta de Instagram la cantante compartió una imagen en la que aparece en ropa interior de un color similar a su tono de piel y unas muy altas botas naranjas, con ello generó una ola de criticas en su contra.

Comentarios como: “QUE ASCO”, de real_27199, En esa foto te pareces a Maria Conchita Alonso de leonorma16, A cambiar de fotógrafo y maquillista…. O hacer cambios, comentó c1k3r, Pues no le favorece nada ese vestuario, hay edades de irlamato7, jimehvg le escribió “Ale ya no te hagas nada en la cara no lo necesitas y cada día te pareces menos a ti, todos queremos ver tu cara real aun que se vea los estragos de la edad no importa hay todos vamos a envejecer y no pasa nada así es la. Vida” y “Ya siéntese señora” de danieloes23 fueron solo algunos de los comentarios que los seguidores de redes sociales le hicieron a la rockera.

Ver esta publicación en Instagram SOY ASÍ 🧡 Una publicación compartida por Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) el 11 de Sep de 2018 a las 12:08 PDT

A sus 50 años la intérprete de “Eternamente bella bella” sigue dando de qué hablar y mostrando su figura a través de imágenes.

CA