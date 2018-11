Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com/Redacción).- Alejandro Fernández explotó contra las personas que difundieron un video días atrás, sobre una supuesta inhalación de droga en pleno concierto.

“Nunca en mi pu%$ vida una niña, una de mis hijas me habló para decirme cómo estaba, para ver si estaba bien porque había visto un pu/& video, de verdad, no sé qué chin&$”. Entiendan carajo, hacen daño, hacen daño al mandar todas esas ching&%$. No ma&°”, decía mientras furioso caminaba por el Palenque durante su concierto.

Algunos aplausos, chiflidos y gritos lo apoyaron, mientras que otros dijeron que no era la manera en que Alejandro debió enfrentar el problema.

El video del que habla muestra al cantante sacudiéndose la nariz, pero no hay prueba como tal de que estuviera drogándose, aunque el material se compartió rápidamente y el público mencionó que no dio el 100% al cantar por lo que sospecharon de que estaba alcoholizado y drogado.

